Auto: mercato Italia in rosso a novembre (-8,3%), Fca cresce

(ANSA) - TORINO, 01 DIC - Chiude in rosso il il mercato italiano dell'auto a novembre: le immatricolazioni - secondo i dati del ministero dei Trasporti - sono state 138.405 auto, con un calo dell'8,34% rispetto allo stesso mese del 2019. Negli undici mesi il volume delle immatricolazioni è di 1.261.802 auto, il 28,97% in meno dell'analogo periodo dell'anno scorso.

In controtendenza Fca che ha immatricolato a novembre 34.566 auto, l'1,4% in più dello stesso mese dell'anno scorso, con la quota che sale dal 22,57% al 24,97% (+2,4%). Negli undici mesi le immatricolazioni di Fca sono 299.690, in calo del 28,83% rispetto all'analogo periodo del 2019. La quota è stabile al 23,7%. (ANSA).