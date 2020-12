Artissima: a Scarabello il Premio Ettore e Ines Fico

(ANSA) - TORINO, DEC 1 - Alessandro Scarabello, artista romano di 41 anni, presentato dalla galleria 'The Gallery Apart di Roma, è il vincitore del 10/o Premio Ettore e Ines Fico, promosso dal Museo Ettore Fico di Torino e dedicato a un giovane artista scelto tra i presenti ad Artissima 2020. Il premio viene conferito da una giuria composta da Andrea Busto, presidente e direttore del Med Museo e dalla Direzione artistica del Museo.

"Scarabello - si legge nella motivazione del premio - rappresenta un nuovo spirito nella pittura italiana, le radici della sua ricerca affondano nei terreni profondi della cultura europea internazionale degli ultimi due secoli e drenano linfa dalla più alta e raffinata storia dell'arte. Accumulatore seriale, artista bulimico e infaticabile, convoglia nelle sue opere informazioni estetiche che vanno da Balthus a Luc Tuymans, da Scipione all'ultimo Tiziano. Scarabello è uno dei giovani talenti italiani che può dialogare in modo paritario con le avanguardie internazionali contemporanee". (ANSA).