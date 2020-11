Tennis: testimone delle Atp Finals a Torino, inizia il countdown

(ANSA) - TORINO, 30 NOV - Inizia ufficialmente il countdown per le Atp Finals di Torino. Conclusa l'edizione 2020 il testimone passa al capoluogo piemontese che ospiterà uno dei principali evnti del tennis internazionale dal 2021 al 2025.

Primo appuntamento, dal 14 al 21 novembre del prossimo anno.

Parte oggi la campagna di comunicazione, nazionale e internazionale, con la città che vestirà i colori della campagna promozionale Nitto Atp Finals 2021. In occasione del lancio della campagna, inizia la vendita dei biglietti sul sito NittoATPFinals.com. Particolare attenzione ai giovani e alle scuole, grazie a formule dedicate allo studio con il Miur.

Sconto del 10%, invece, per tutti i tesserati Fit. (ANSA).