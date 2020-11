Storico in Champions, Stephanie Frappart arbitra la Juventus

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Un altro muro che cade nel calcio: la francese Stephanie Frappart sara' la prima arbitro donna di una partita di Champions League maschile. La 37enne direttrice di gara e' stata designata per la partita tra Juve e Dinamo Kievo in programma a Torino mercoledì sera. La Frappart ha gia' stabilito altri 'record': prima donna ad arbitrare in campionato francese, ha diretto la finale di Supercoppa europea nel 2019 e lo scorso ottobre ha esordito in Europa League. (ANSA).