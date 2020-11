Sigarette di contrabbando dalla Moldavia, sequestrate su bus

(ANSA) - TORINO, 30 NOV - Nascondevano 26 stecche di sigarette tra i sedili due autisti di un bus proveniente da Chisinau, in Moldavia, parcheggiato nel piazzale antistante il Palavela di Torino e oggetto di un controllo da parte della Polizia Municipale. I 'civich' hanno notato un grosso borsone nascosto tra i sedili con al loro interno 26 stecche di sigarette per un totale di 5 chili, ben di più del limite di legge di una stecca a persona.

Per questo le sigarette sono state sottoposte a sequestro amministrativo da parte della guardia di finanza giunta sul posto, mentre uno dei due uomini è stato multato di 23.636 euro per contrabbando di tabacchi. L'esame del tachigrafo ha inoltre accertato violazioni per il mancato riposo giornaliero da parte dell'altro conducente che anziché 9 ore di sosta, stabiliti da accordi internazionali, ne avrebbe fatte solo 6 ed è quindi stato multato di 600 euro. (ANSA).