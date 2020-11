Serie A: Torino-Sampdoria 2-2

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Torino e Sampdoria hanno pareggiato 2-2 in un posticipo della nona giornata del campionato di serie A, risultato che interrompe la striscia negativa dei liguri, undicesimi in classifica con 11 punti, e non migliora la situazione dei granata, terz'ultimi a quota 6. Belotti ha aperto le marcature al 25' del primo tempo, ma nella ripresa i blucerchiati hanno ribaltato la situazione con Candreva e Quagliarella, prima della rete del definitivo 2-2 di Meitè al 32'. (ANSA).