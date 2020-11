Intesa: al via corso alta formazione per manager culturali

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - Intesa Sanpaolo avvia la prima edizione del corso executive in "Gestione dei patrimoni artistico-culturali e delle collezioni corporate" per favorire la crescita delle competenze dei professionisti che operano nel settore come elemento qualificante del sistema culturale italiano.

Il corso, con il patrocinio del Mibact, nasce dall'esperienza acquisita da Intesa Sanpaolo negli anni con il Progetto Cultura, il programma della Banca che dal 2011 tutela, gestisce e valorizza le collezioni di Intesa Sanpaolo - oltre 30 mila opere di cui circa 3.500 di particolare pregio storico-artistico, le Gallerie d'Italia con i tre musei a Milano, Napoli e Vicenza e quello in prossima apertura a Torino, l'Archivio storico del Gruppo, il progetto Restituzioni.

L'impegno per la cura e la promozione dell'eccezionale patrimonio culturale della "Banca ha ribadito l'importanza della formazione di competenze specifiche nella gestione delle collezioni d'arte e dei musei. L'iniziativa, risultato di un'attiva sinergia fra soggetti pubblici e privati, concretizza un'opportunità innovativa di crescita per giovani professionisti del settore, testimoniando la capacità del Progetto Cultura di Intesa Sanpaolo di generare valore anche sociale, in una prospettiva aggiornata sui temi e sulle sfide del presente", afferma Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo e Direttore delle Gallerie d'Italia.

"Abbiamo deciso di partecipare a questa importante iniziativa perché convinti che la formazione di tutti gli operatori del settore, inclusi i responsabili della gestione privata del patrimonio culturale, sia la garanzia per una sempre più efficace attuazione delle politiche pubbliche di tutela e valorizzazione". dichiara Alessandra Vittorini, direttore della Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali, istituto internazionale di alta formazione e ricerca. (ANSA).