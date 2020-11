Covid: studenti davanti a Regione Piemonte contro la dad

(ANSA) - TORINO, 30 NOV - Una cinquantina gli studenti delle scuole medie sta seguendo le lezioni a distanza in piazza Castello, a Torino, per protestare contro la decisione di proseguire la dad per gli studenti di seconda e terza media nonostante da ieri il Piemonte sia passato in zona arancione. Si tratta in prevalenza di alunni degli istituti 'Calvino', 'Foscolo', 'Nigra', 'Spinelli', 'Matteotti', 'Manzoni', 'Europa unita', 'Nievo' e del liceo 'Gioberti'; con loro anche docenti e genitori.

Come promesso da Anita, la 12enne che ha dato vita alla contestazione contro la didattica a distanza diffusasi poi in tutta Italia, la protesta non si è fermata "ma solo spostata da sotto le nostre scuole a piazza Castello", di fronte al Palazzo della Regione. "Ci avevano promesso che saremo tornati in aula - dicono gli studenti mentre seguono le lezioni seduti per terra e si proteggono dal freddo con delle coperte - invece ci hanno mentito". "Condivido la necessità di riaprire la scuola media che è di prossimità - dice un insegnante - siamo preparati dateci l'opportunità di aprire nuovamente". (ANSA).