Calcio: Juve; Chiellini e Demiral rientrano in gruppo

(ANSA) - TORINO, 30 NOV - Buone notizie per Pirlo nella settimana del doppio impegno in quattro giorni, la Dinamo Kiev in Champions League e il Torino nel derby di campionato: Chiellini e Demiral si sono allenati in gruppo. I due difensori hanno superato i rispettivi fastidi muscolari e vedono il rientro in campo, con la possibile convocazione per la partita di mercoledì sera. La Juventus ha già in tasca il pass per gli ottavi di finale, l'obiettivo è provare il sorpasso al Barcellona al primo posto del girone. (ANSA).