Covid: presidio in centro Torino, riaprire tutte le attività

(ANSA) - TORINO, 29 NOV - "Nonostante il rallentamento dei contagi in Piemonte la situazione non è delle più incoraggianti.

Vari settori dell'economia italiana sono ancora chiusi e senza un sostegno concreto dalle istituzioni. Tanti lavoratori dipendenti rischiano di perdere il loro posto di lavoro e non percepiscono lo stipendio da mesi. Questa situazione è inaccettabile". Lo dicono gli organizzatori di una manifestazione svoltasi oggi pomeriggio nel centro di Torino.

Un centinaio le persone che si sono ritrovate per un presidio "apolitico e apartitico, composto da cittadini, ambulanti e partite iva", spiegano gli organizzatori, tra cui le 'Mascherine Tricolori', scese in piazza venerdì contro il 'Black Friday'.

"Manifestiamo per chiedere la riapertura totale di tutte le attività in sicurezza - aggiungono -. Il virus esiste, non lo neghiamo, ma va affrontato con coscienza e con il rispetto delle regole di distanziamento, non con la chiusura spropositata di settori cardine dell'economia nazionale". (ANSA).