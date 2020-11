Criminalità: una calamita per svaligiare case, nuova tecnica

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - Usavano una calamita per bloccare la chiusura delle porte delle case che intendevano svaligiare in un secondo momento. E' una tecnica innovativa quella impiegata da un 42enne e un 27enne, originari dell'Est Europa e residenti in Spagna e Francia, scoperti dalla polizia in un condominio di piazza Confalonieri a Torino mentre preparavano uno dei loro 'colpi'. Ad avvertire le forze dell'ordine era stato un inquilino insospettito dalla presenza dei due sul pianerottolo.

Dal controllo delle impronte digitali è emerso che il duo era già conosciuto per reati contro il patrimonio; su uno di loro pendeva anche un mandato di cattura per evasione. Entrambi avevano dei passaporti falsi.

Nell'occasione non avevano portato i tipici attrezzi per scassinare, ma solo delle calamite: inserendole tra il battente della porta e lo stipite avrebbero dato l'illusione al proprietario dell'alloggio di aver chiuso a chiave, mentre sarebbe bastata una spinta per riaprire l'uscio.

I due sono arrestati per tentato furto in appartamento aggravato in concorso e per uso di documenti contraffatti. (ANSA).