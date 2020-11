Covid: Torino amplia fino al 24 dicembre orario dei mercati

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - Nuovi orari, fino al 24 dicembre, per i mercati torinesi che potranno ampliare la loro permanenza.

La sindaca Chiara Appendino ha firmato questo pomeriggio un'ordinanza che estende le aperture per mercati e aree di copertura commerciale dalle 7 alle 15 dal lunedì al giovedì, mentre il venerdì è previsto l'orario del sabato per i mercati che osservano l'orario ridotto nella giornata prefestiva, e l'apertura dalle 7 alle 16 per le altre aree mercatali. Per le eventuali aperture domenicali e nei giorni festivi, invece, l'apertura sarà dalle 8 alle 18, mentre nelle giornate del 22, 23 e 24 dicembre l'orario sarà dalle ore 7 alle ore 18.

L'ordinanza precisa che "nelle giornate domenicali la composizione del mercato sarà quella prevista per il sabato, per l'8 dicembre quella del martedì". Invariati gli orari della spunta per le assegnazioni giornaliere dei posti. Le aperture domenicali, prevede ancora l'ordinanza, "comporteranno la corresponsione dell'intera giornata relativamente ai pagamenti Cosap e Tari con il sistema elettronico sia da parte dei concessionari di che da parte degli assegnatari giornalieri".

