Covid: oltre 6mila i decessi in Piemonte, in calo i ricoveri

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - Sono 2.157 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte, l'11,7% dei 18.434 tamponi eseguiti; gli asintomatici sono 879 (41%). Lo rende noto l'Unità di crisi regionale, che ha registrato anche 98 decessi, 11 dei quali nella giornata di oggi. Continuano a calare i ricoveri: in terapia intensiva sono 384, 11 in meno rispetto a ieri, 4.781 negli altri reparti, ovvero 141 in meno. Aumenta il numero dei guariti, 3.571 nelle ultime 24 ore, per un totale di 82.163 piemontesi che hanno sconfitto il virus. Le persone in isolamento domiciliare sono quasi 71 mila.

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, il Piemonte ha registrato 164.310 casi positivi e 6.070 decessi. (ANSA).