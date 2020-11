Covid: commercianti Piemonte, pronti a riaprire in sicurezza

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - "Le nostre imprese sono pronte: la riapertura domani dei negozi è sicuramente un passo importante anche se rimane il rammarico per la chiusura prolungata di ristoranti e pubblici esercizi, e tutti quei settori chiusi da marzo". Maria Luisa Coppa, presidente Ascom Confcommercio Torino e provincia e presidente Confcommercio Piemonte, commenta così il passaggio del Piemonte da zona rossa ad arancione che permette, da domani, la riapertura dei negozi.

"Rinnoviamo l'appello ai consumatori che ci hanno atteso con pazienza per i regali di Natale - aggiunge Coppa -, a rivolgersi ai negozi di prossimità e non creare assembramenti e situazioni che possano mettere a rischio la sicurezza di tutti imprese e clientela". (ANSA).