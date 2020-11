Appello sindaco Serravale, riaprire distributore a metano

(ANSA) - VERCELLI, 28 NOV - "Riaprite il distributore di metano di Serravalle Sesia, che da un mese obbliga un migliaio di valsesiani a fare rifornimento a Vercelli, Borgomanero o Biella, percorrendo decine di chilometri". E' l'appello che il presidente della Provincia, Eraldo Botta, insieme con il sindaco del centro della Valsesia, Massimo Basso, hanno rivolto all'amministratore delegato di Repsol Italia, proprietaria della stazione di servizio chiusa.

"Non è immaginabile che un'azienda come Repsol - dicono - abbia difficoltà a programmare un intervento di manutenzione su un proprio distributore, che da un mese sta creando problemi ai proprietari di mezzi a metano. L'emergenza Covid - proseguono - ci impone di evitare l'interruzione di servizi pubblici essenziali, dal momento che questi non fanno altro che aggravare la condizione dei cittadini. Per questo chiediamo un intervento immediato". I due amministratori hanno scritto, per conoscenza, anche al ministro Stefano Patuanelli, al vicepresidente della Regione Fabio Carosso e alle associazioni dei consumatori.

(ANSA).