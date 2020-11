Juve: Pirlo "Benevento tosto, Inzaghi è malato di calcio"

(ANSA) - TORINO, 27 NOV - A Benevento, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ritrova un vecchio amico e compagno, il tecnico dei campani Pippo Inzaghi. "Pippo Inzaghi è un malato di calcio, si è messo in discussione cominciando al Milan e ha fatto grande passo indietro, al Venezia in serie C per crescere: ma con i risultati si è conquistato la A", ha detto a Juventus Tv il tecnico bianconero alla vigilia della sfida contro il Benevento.

"Sarà una partita difficile, loro sono tosti - ha aggiunto - e hanno messo in difficoltà il Napoli: servirà massima concentrazione dal primo minuto". (ANSA).