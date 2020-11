Covid: Piemonte; prosegue calo ricoveri,-8 terapia intensiva

(ANSA) - TORINO, 27 NOV - Continua il trend in discesa dei ricoverati in Piemonte: in terapia intensiva sono 8 in meno rispetto a ieri, negli altri reparti - 70. Il totale è ora, rispettivamente, di 395 e 4922 pazienti. Sale invece il numero dei morti, 97 di cui 6 relativi alla giornata odierna. Sono i dati diffusi dall'Unità di crisi regionale.

I nuovi casi di positività sono 3149 per il 40,1% asintomatici), a fronte di 23.141 tamponi processati. I nuovi casi di guarigione sono 3869, le persone in isolamento domiciliare 72.272 (ANSA).