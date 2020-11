Black Friday: protestano Mascherine Tricolori, è ingiustizia

(ANSA) - TORINO, 27 NOV - Manifestazione delle Mascherine Tricolori che, oggi pomeriggio in centro a Torino, hanno srotolato uno striscione con la scritta 'Natale senza Amazon'.

L'iniziativa si è svolta simbolicamente nel giorno del Black Friday che, secondo i manifestanti, "segnerà un'ulteriore penalizzazione per i negozi locali già vessati dalle chiusure e le restrizioni connesse all'emergenza sanitaria. Così come accaduto in Francia, il governo avrebbe dovuto tutelare maggiormente il commercio del territorio, posticipando gli sconti pre natalizi".

"Il Black Friday - continuano - aumenterà lo squilibrio tra negozi reali ed e-commerce, dove i colossi come Amazon la fanno da padrone e impongono le proprie condizioni senza alcun plularismo distributivo". Per le Mascherine Tricolori '"Amazon fa concorrenza sleale alla nostra produzione nazionale e al nostro commercio non solo grazie alle restrizioni sanitarie e al regime di quasi monopolio in cui opera, ma anche con l'utilizzo improprio dei dati sensibili in suo possesso". (ANSA).