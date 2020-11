Salone Libro: Vita Nova dal vivo in librerie Torino e online

(ANSA) - TORINO, 26 NOV - Torna dal vivo il Salone del Libro di Torino. Dal 4 dicembre al 7 gennaio 34 librerie torinesi, indipendenti e di catena, accoglieranno i 180 editori che potranno promuovere oltre 700 titoli. Contemporaneamente, sui canali digitali, da venerdì 4 a martedì 8 dicembre, si potranno ascoltare venti lezioni di grandi autori e autrici. Sono le due anime di Vita Nova, l'evento ideato dal Salone del Libro di Torino in attesa di Vita Supernova, la XXXIII edizione del Salone nel 2021.

Tra i protagonisti delle lezioni in streaming Alberto Angela, Fernando Aramburu con Bruno Arpaia, Richard Baldwin, Letizia Battaglia, Eva Cantarella, Romeo Castellucci, Andrea Colamedici, Saverio Costanzo, Emma Dante, Donatella Di Cesare, Luca Doninelli, Mathias Énard, Silvia Federici, Giorgio Fontana, Fumettibrutti, Maura Gancitano, Paolo Giordano, Helena Janeczek, Petros Markarīs, Susanna Mattiangeli, Roberto Saviano, Vittorio Sgarbi, Manuel Vilas, Serena Vitale, il Cardinale Matteo Zuppi.

Le librerie torinesi accoglieranno i 180 editori in spazi dedicati allestiti ad hoc. Grazie al sostegno della Regione Piemonte distribuirà 12 mila Buoni da Leggere del valore di 10 euro spendibili nelle 35 librerie torinesi aderenti dal 4 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021. Destinatari di questa iniziativa sono i giovani tra i 14 e i 25 anni residenti o domiciliati in Piemonte, oltre ai primi lettori del Salone, sempre domiciliati in Piemonte L'illustrazione del manifesto di Vita Nova è stata realizzata da Elisa Seitzinger, illustratrice, artista e docente all'Istituto Europeo di Design di Torino, che curerà anche l'illustrazione del manifesto ufficiale della XXXIII edizione del Salone. (ANSA).