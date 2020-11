La spesa da Nova Coop sostiene la ricerca sui tumori

(ANSA) - TORINO, 26 NOV - La spesa di Natale non è mai stata così 'buona'. Per tutto il mese di dicembre, i 64 punti vendita di Nova Coop sosterranno la ricerca medica e la prevenzione dei tumori maschili, devolvendo l'1% dei prodotti a marchio Coop alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro - Onlus. È la campagna 'Scegli il prodotto Coop e insieme sosteniamo la ricerca contro il cancro', presentata oggi da Fiorfood a Torino, che torna dopo aver raccolto nel 2019 più di 111 mila euro donati all'Istituto per la Ricerca e Cura del Cancro di Candiolo per l'acquisto di strumentazioni e apparecchiature per la diagnosi precoce del tumore al seno.

"L'iniziativa che presentiamo oggi - dice Ernesto Dalle Rive, presidente di Nova Coop - vuole essere un messaggio rivolto ai nostri clienti e alle comunità che ci ospitano per invitarli a dare più valore al Natale scegliendo, attraverso l'acquisto di prodotti genuini e di qualità, di contribuire a rendere il cancro sempre più curabile". Un messaggio chiaro per affermare che le scelte quotidiane, anche le più semplici, possono farcela differenza.

Quest'anno il focus è dedicato ai tumori maschili alla prostata e ai testicoli. Nel primo caso si tratta della neoplasia più frequente tra gli uomini, che rappresenta circa il 20% dei tumori diagnosticati negli over 50. Il tumore del testicolo è invece il più frequente nella fascia di età 15-36 anni. "La forza dell'Istituto di Candiolo e i risultati raggiunti in questi anni dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro si devono anche al supporto delle tante persone, istituzioni e imprese che sostengono la nostra Fondazione nella lotta per sconfiggere la malattia", ha sottolineato Allegra Agnelli, presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. (ANSA).