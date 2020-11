++ Torino: rettore Politecnico, non mi candido a sindaco ++

(ANSA) - TORINO, 26 NOV - Il rettore del Politecnico di Torino, Guido Saracco, non si candiderà a sindaco alle prossime amministrative. "In questi mesi - spiega in una nota - la mia persona è stata sovente associata al ruolo di potenziale candidato sindaco per le elezioni amministrative di Torino dl 2021. Sono lusingato e ringrazio tutti coloro che vedono in me la persona che potrebbe candidarsi ad assolvere alla massima forma di servizio della propria comunità cittadina. Tengo però a comunicare oggi che non sono disponibile a ricoprire questo ruolo, principalmente per circostanze contingenti che riguardano la mia sfera personale che si sommano agli impegni presi con il mio ateneo". (ANSA).