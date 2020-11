Violenza donne: Atc Torino si 'veste' col nastro rosso

(ANSA) - TORINO, 25 NOV - L'Atc di Torino dice no, anche visivamente, alla violenza sulle donne. Da questa mattina, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, la sede dell'agenzia per la casa è 'vestita' con un enorme filo rosso che scende per tutti e nove i piani dello stabile di corso Dante.

"Un gesto di sensibilizzazione - spiegano - voluto dal Comitato Unico di Garanzia di Atc che, in un messaggio stampato su tutte le bollette indirizzate alle quasi 30 mila famiglie di inquilini, invita le donne in difficoltà a denunciare e chiedere aiuto". (ANSA).