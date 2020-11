Covid: 2878 positivi con 21 mila tamponi, meno ricoverati

(ANSA) - TORINO, 25 NOV - Scende il numero dei ricoverati per Covid in Piemonte: -1 in terapia intensiva (in totale sono 403), - 21 negli altri reparti (5095). I nuovi casi di positività nel bollettino dell'Unità di crisi regionale sono 2878, con 21.540 tamponi processati, il 42% sono asintomatici, quota in rialzo rispetto ai giorni scorsi. I decessi sono 84, di cui 8 relativi a oggi.

Le persone in isolamento domiciliare sono 72.423. i nuovi casi di guarigione 1948, gli attualmente positivi 77921. (ANSA).