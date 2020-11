Un chilo di hashish in auto, arrestati

(ANSA) - ORNAVASSO, 24 NOV - Due giovani di Ornavasso (VCO), di 25 e 26 anni, sono stati arrestati dai carabinieri per detenzione di hashish. I due, con precedenti per droga, sono stati fermati durante i controlli anti Covid. Nel vano motore dell'auto, con l'ausilio di un cane antidroga, sono stati trovati panetti di hashish dal peso complessivo di un chilo, nonché diverso materiale utile al taglio e al confezionamento delle dosi. Sequestrati anche 1.600 euro in contanti, provento dell'attività di spaccio. I giovani si trovano ora nel carcere di Verbania. (ANSA).