Torino: certificati anagrafe anche in banca o tabaccheria

(ANSA) - TORINO, 24 NOV - A Torino l'anagrafe si 'sposta' anche in tabaccherie, Caf, banche, uffici dell'Aci, aziende partecipate della Città ma anche nei negozi di onoranze funebri.

Il nuovo servizio sarà possibile grazie al testo di una Convenzione quadro approvata oggi dalla Giunta comunale e che consentirà di ampliare i punti in cui è possibile richiedere certificati anagrafici "L'amministrazione comunale - spiega l'Assessore ai Servizi Anagrafici e Stato civile, Sergio Rolando - intende favorire l'instaurarsi di nuove collaborazioni per ampliare, con sedi diverse da quelle istituzionali, il numero dei punti di rilascio delle certificazioni anagrafiche, allo scopo di assicurare una presenza diffusa del servizio sul territorio, costruendo una rete che possa integrare il lavoro degli sportelli anagrafici".

Sottoscrivendo la convezione, dunque, i nuovi soggetti individuati dal Comune potrebbero entrare a far parte della rete che, attraverso l'accesso autorizzato al portale Torino Facile, offre il servizio di rilascio certificati on line. Una comodità per i cittadini e un alleggerimento del lavoro delle anagrafi.

(ANSA).