Natale: Vercelli inaugura luminarie con diretta Facebook

(ANSA) - VERCELLI, 24 NOV - Quest'anno il Comune di Vercelli accenderà le tradizionali luminarie di Natale con una diretta Facebook, e non con un'inaugurazione dal vivo come accaduto negli altri anni. L'evento social si terrà sabato 28 novembre alle 18 in modo da evitare assembramenti in centro città. Le luci andranno a colorare una cinquantina di strade cittadine, comprese quelle attorno all'ospedale Sant'Andrea, grazie a oltre 300 commercianti che si stanno autotassando con una quota di 60 euro ciascuno. Oltre a questo, numerosi partner dell'amministrazione comunale, tra cui Iren e gruppo Nuova Sa-Car, hanno finanziato ulteriori installazioni natalizie in diverse piazze di Vercelli, compresa piazza Cavour.

Il Comune provvederà ad installare due abeti in piazza Municipio e davanti all'ospedale. "Abbiamo scelto di dare un segno di speranza - dicono il sindaco Andrea Corsaro e l'assessore Mimmo Sabatino -, pur con la moderazione del momento particolare che stiamo vivendo. L'albero di Natale di fronte al Sant'Andrea è un simbolo di rispetto e vicinanza ai tanti concittadini che stanno affrontando questo difficile momento. Al tempo stesso, vuole essere un ringraziamento a tutto il personale sanitario che si sta impegnando con ogni mezzo e grande professionalità". Prevista anche la filodiffusione in centro con canti natalizi. (ANSA).