Duecento studenti a lezione di cultura di impresa nel Vco

VERBANIA, 24 NOV - Duecento studenti a lezione di cultura di impresa. L'iniziativa è dell'Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola e coinvolge delle aziende associate e alcune scuole superiori del territorio: Ferrini Franzosini",' "Cobianchi" e "Marconi Galletti Einaudi", in totale 10 classi.

''L'iniziativa - spiegano all'Unione industriale del VCO - ha come obiettivo trasmettere alle nuove generazioni il concetto di "cultura d'impresa", così da poter stimolare l'interesse nei riguardi dell'imprenditorialità''.

I responsabili delle piccole e medie imprese hanno voluto spiegare ai ragazzi ''come la chiave per realizzarsi e resistere alle avversità sia saper affrontare e reagire al cambiamento''.

