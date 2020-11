Covid:chiude storica pasticceria,ristori non coprono perdite

(ANSA) - ACQUI TERME (ALESSANDRIA), 24 NOV - Chiude 'Antichi Sapori', la storica pasticceria di Acqui Terme (Alessandria) che aveva resistito per 56 anni. Nonostante si fosse 'reinventata' con servizio di asporto e consegne a domicilio, il locale dei famosi amaretti aperto nel 1964 non ha resistito alla pandemia e alla chiusura imposta dai Dpcm. "La chiusura di una attività - spiega il titolare, Giorgio Bertero - è un calcolo matematico. Quando i conti non tornano e i ristori non coprono le perdite e devi fare debiti per pagare le tasse allora è giunto il momento di chiudere. Non voglio far polemica ma sentire politici che ti dicono "se non sei capace chiudi e cambia mestiere" è veramente grave e una mancanza di rispetto a chi lavora e rischia". (ANSA).