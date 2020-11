Arte: Castello Rivoli aderisce a Giornata del Contemporaneo

(ANSA) - TORINO, 24 NOV - Il Castello di Rivoli aderisce alla 16/a Giornata del Contemporaneo promossa da Amaci per il 5 dicembre con la proiezione sui canali social del Museo del video 'Dietro le scene: Il ciclo de La Risalita di Patrizio Di Massimo", che svelare il backstage de 'Il ciclo de La Risalita', l'ultimo lavoro pittorico dell'artista, che nasce dall'esigenza di riqualificare gli spazi della risalita meccanizzata, originariamente progettati per collegare, con una scala mobile, il centro storico di Rivoli al piazzale del Castello.

L'opera di Di Massimo è la prima di un nuovo programma di commissioni site-specific realizzate con la Città di Rivoli per riqualificare la zona chiusa dal 2011.

Il video documenta le diverse fasi del ciclo pittorico, narrate dallo stesso Di Massimo e da Stella Bottai, curatrice del progetto. A partire dall'intenzione di restituire alla comunità spazi pubblici altrimenti non fruibili, Di Massimo racconta come abbia coinvolto nel progetto gli studenti di Scenografia dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, in una sorta di "commedia umana' al tempo del Covid". (ANSA).