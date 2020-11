Sanità: Società Urodinamica, congresso a dicembre a Torino

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - Si terrà da venerdì 4 a domenica 6 dicembre il 44esimo Congresso Nazionale della Siud, Società Scientifica Italiana di Urodinamica insieme al 18esimo Congresso Siud, fisioterapisti, infermieri, ostetriche. Pensato per essere realizzato a Torino, in presenza, nella sede del Lingotto, il Congresso ha trovato una casa virtuale su una piattaforma online appositamente costruita per l'occasione e manterrà inalterato il programma scientifico originale.

Letture magistrali, sessioni e workshop tematici interattivi, alternati a sessioni di comunicazione rappresenteranno un panorama ricco di tematiche pertinenti alle molteplici aree di interesse della Siud. Il programma è esteso dalla neurourologia all'uroginecologia, all'urologia funzionale maschile, senza dimenticare le implicazioni relative al compartimento pelvico posteriore, al dolore pelvico e al ruolo della sessualità. Il tutto nei suoi aspetti diagnostici e terapeutici, farmacologici, riabilitativi e chirurgici. Numerosi esperti stranieri invieranno il loro contributo registrato e parteciperanno in diretta alle discussioni. (ANSA).