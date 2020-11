Pala Alpitour Torino entra nell'Oak View Group

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - ll Pala Alpitour di Torino, la più grande arena per eventi sportivi in Italia, è entrata a far parte dell'International Venue Alliance di Oak View Group (Ovg) e sarà la sede per le Finali Atp di Tennis a partire dal 2021. Lo rende noto Ovg, società globale di sviluppo, consulenza e investimento per i settori dello sport e dell'intrattenimento, ribadendo la sua collaborazione con Live Nation. La nuova struttura entrata a far parte del gruppo internazionale era nata per ospitare l'hockey su ghiaccio alle Olimpiadi Invernali Torino 2006 e da allora ha ospitato i concerti delle più grandi star mondiali. Ovg supporterà il team del Pala Alpitour nella ricerca di nuovi partner commerciali in vista della ripresa del mondo dei grandi eventi. La venue diventa il primo sito italiano dell'Alleanza internazionale insieme all'ippodromo di Ascot, al circuito di Silverstone e al gruppo Nec nel Regno Unito, oltre alle location 'D.Live' con sede in Germania.

"L'accordo - spiega una nota - sposa anche la campagna di sostenibilità ambientale lanciata dal Pala Alpitour nell'ambito della campagna 'Green Nation'". (ANSA).