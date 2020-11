Meteo: -5 in collina, notti fredde ma continua siccità

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - Continua il periodo di siccità seguìto all'alluvione di fine ottobre, ma da un paio di giorni le temperature in Piemonte, sono diventate più rigide.

Nell'ultima notte ha fatto più freddo in pianura e collina, rispetto alla montagna, come hanno rilevato le stazioni meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale): -5.1 gradi ai 389 metri di Saliceto (Cuneo), ai confini con la Liguria, - 4.6 a San Damiano (Asti), - 4 a Santena (Torino); ai quasi 3000 metri del Sommellier sulle montagne di Bardonecchia minima a -0.1, a Sauze di Cesana -3.8, ai 4560 metri della Capanna Margherita, sul Monte Rosa, termometro a -11.4.

Nel centro di Torino la minima è scesa per il secondo giorno consecutivo sotto lo zero: -0.6 domenica, -0.5 oggi.

L'alta pressione dominerà fino a mercoledì, giovedì è in arrivo aria più umida di origine atlantica. (ANSA).