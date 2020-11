Demiral si ferma, Juve con un solo centrale difensivo

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - Con Chiellini e Bonucci ancora indisponibili, si aggiunge un nuovo problema difensivo per la Juventus: anche Demiral è costretto al forfait per la partita di domani in Champions contro il Ferencvaros. "E' stato sottoposto nella giornata odierna presso il J-Medical a risonanza magnetica che ha evidenziato un quadro di elongazione del muscolo ileopsoas di destra, i tempi di recupero sono di circa 10 giorni", scrive il club bianconero, in una nota. Contro gli ungheresi, De Ligt è l'unico centrale di ruolo disponibile ma è appena rientrato dopo oltre tre mesi di stop. (ANSA).