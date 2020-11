Covid: commemorato Audisio, un grande avvocato

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - È stata commemorata oggi in una delle aule del Palazzo di Giustizia di Torino la figura di Ezio Audisio, l'avvocato deceduto nei giorni scorsi dopo un ricovero in ospedale per via del Covid. Paola Dezani, presidente di sezione di Corte d'Appello, uno dei giudici del processo di primo grado per la tragedia alla Thyssenkrupp, dove Audisio era uno degli avvocati difensori, ne ha ricordato "la preparazione, correttezza, gentilezza e il raro acume".

"Un grande avvocato - ha aggiunto - di cui tutti noi che in questo periodo orribile ci dedichiamo alla ricerca della giustizia sentiremo la mancanza". È seguito un minuto di silenzio. Alla commemorazione hanno preso parte il presidente della Corte d'Appello, Edoardo Barelli innocenti, il procuratore capo Anna Maria Loreto, la presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, Simona Grabbi, e il presidente della camera penale, Alberto De Sanctis. (ANSA).