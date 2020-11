Cinema: Stella della Mole, nuova icona del Tff e del Museo

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - Da oggi e fino alla fine del Torino Film Festival, Piazza Castello ospita la copia in grandezza naturale della stella a 12 punte posta al culmine della guglia della Mole Antonelliana, simbolo della città e sede del Museo Nazionale del Cinema.

Protagonista della nuova identità visiva e sintesi iconica del Tff, la stella è stata realizzata in metallo ad opera di Claudio De Maria e dei volontari del Museo Ferroviario Piemontese e realizzata nell'Officina Ponte Mosca di Fossano, proprio dove venne forgiata nel 1960 la stella attuale che sormonta la Mole.

"Ringrazio i volontari del Museo di Fossano - dice il presidente dl Museo del Cinema, Enzo Ghigo - perché hanno dato corpo a quella che credo sia una bellissima idea per Torino, una nuova iconografia che mi sembra stia cominciando a piacere. Dopo questa esposizione in piazza Castello, durante il Tff, ci adopereremo per sistemarla in modo definitivo nei pressi del Museo. La stella diventerà un nuovo gadget, simbolo del cinema a Torino".

Quest'anno l'installazione della nuova stella a 12 punte è dedicata a Carlo Ausino, esponente storico del cinema torinese scomparso ieri. (ANSA).