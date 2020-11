Champions: Pirlo "domani come in finale, serve a crescita

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - "Contro il Cagliari abbiamo fatto una buona partita, siamo entrati con il piglio giusto dal primo minuto. Ci sono stati buoni segnali, adesso serve continuità nelle prestazioni e nei risultati, una grande squadra si riconosce da questo. E domani contro il Ferencvaros l'approccio deve essere come se si giocasse una finale, serve per la crescita". Così Andrea Pirlo, che chiede ai suoi giocatori, nella serata di Champions, la stessa intensità di sabato sera in campionato. Se ci fosse meno intensità mi darebbe fastidio? Sì, molto", ha detto il tecnico. (ANSA).