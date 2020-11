Biella: pronte strutture per 'emergenza freddo'

(ANSA) - BIELLA, 23 NOV - La Pronta accoglienza nel periodo invernale a Biella è allestita al Centro Borri di vicolo del Ricovero (il dormitorio), che offrirà 15 posti anziché 20 (riduzione imposta per il rispetto delle norme di distanziamento anti-Covid), grazie alla disponibilità al rinnovo in comodato d'uso gratuito al Consorzio Iris da parte della Cooperativa Anteo.

Al Centro Borri, si affiancheranno ulteriori 10 posti (anziché 20) in accoglienza diffusa, in strutture reperite da Caritas, come già sperimentato positivamente lo scorso marzo.

Molte persone storicamente senza dimora sono state sistemate nei percorsi housing first del progetto Accoglienza Plurale. Si allestirà, inoltre, uno spazio diurno, dalle 14 alle 18, nei locali della Casa dei Popoli e delle Culture di via Novara, sempre in locali Caritas, per chi non ha un posto dove stare durante il giorno (la priorità sarà data agli ospiti del dormitorio), offrendo un luogo caldo, opportunità di socializzazione e monitoraggio delle condizioni di salute. La spesa di questa nuova modalità di Emergenza Freddo avrà dei costi stimati per circa 47.000 euro. (ANSA).