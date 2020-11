Torino: Conti, penalizzati oltre nostri demeriti

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - "Andiamo via con rammarico e rimpianto del punteggio, che ci vede penalizzati oltre i nostri demeriti. Abbiamo fatto una buona partita, ma poi abbiamo ridimostrato una fragilità su cui dobbiamo migliorare." Lo ha detto Francesco Conti, vice di Giampaolo al Torino e in panchina nella sconfitta contro l'Inter a San Siro vista la positività al Covid del tecnico. "Ci sono degli aspetti mentali sui quali noi stiamo lavorando e sicuramente risolveremo perché vorremmo fare grandi cose - le sue parole a Dazn -. Il problema non credo sia fisico. Belotti? Già in conferenza alla vigilia avevo detto che Zaza era un serio candidato a partire dall'inizio. Su Belotti aveva sentito un leggero fastidio che si è acuito, abbiamo preferito non rischiarlo e Zaza ha fatto molto bene". (ANSA).