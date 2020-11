Calcio: Juve; Lapo Elkann, orgoglioso di lavoro Pirlo

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "La Juve vista ieri sera è stata la migliore della stagione: sono orgoglioso di Andrea Pirlo e del suo lavoro, non a caso viene chiamato Maestro, e i media non gli hanno dato tempo per lavorare". Lo ha detto Lapo Elkann, ospite di Novantesimo Minuto, dove ha fatto il punto sull'iniziativa congiunta Laps-Figc-federcalcio portoghese per il sostegno alle famiglie che hanno subito pesanti conseguenze economiche dalla pandemia. "Cristiano Ronaldo sta giocando al meglio - ha aggiunto Lapo - e credo che le indiscrezioni su una separazione dalla Juve a fine stagione siano fandonie".

"Juve-Napoli e il ricorso sul 3-0 a tavolino? Il Napoli è la mia seconda squadra - ha concluso Lapo -. A Maradona sono molto legato, le difficoltà che ha vissuto sono molto simili a quelle che ho vissuto. Quanto alla vicenda del ricorso, ci sono sedi più propizie, rispetto alla mia competenza - ha concluso Lapo -.

Personalmente, sono dell'idea che ci sono regole e vanno rispettate. Funzionano per la Juve, per il Milan, per il Napoli, funzionano che uno si chiami Lapo o Mario Rossi sono le stesse".

