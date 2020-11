Ladro d'appartamento si getta dal balcone, morto

(ANSA) - BIELLA, 21 NOV - E' morto dopo essersi lanciato dal balcone dell'appartamento che voleva svaligiare. E' successo a Biella. La vittima è un ventenne.

Il giovane si era intrufolato in un alloggio in via Ogliaro.

Sorpreso dal rientro dei proprietari, si è gettato dal balcone, al terzo piano, pensando di potersi aggrappare ai rami degli alberi più vicini, ma è rovinato sull'asfalto. Agli agenti di una volante della polizia accorsi sul posto è ancora riuscito a spiegare i motivi del suo gesto. Poi ha perso conoscenza, Il ventenne è morto nell'ambulanza durante il trasporto in ospedale. (ANSA).