Incendio distrugge deposito, Vvf evitano esplosioni bombole

(ANSA) - VIGNOLE BORBERA (ALESSANDRIA), 21 NOV - Un incendio ha distrutto mezzi agricole e macchine operatrici in una cascina privata, in località Mulino di Vignole Borbera (Alessandria) usata come deposito. C'erano anche delle bombole di gas che sono state subito messe in sicurezza dai vigili del fuoco del comando di Alessandria, dal quale sono partite tre squadre con autopompa e autobotte. Sono ancora in corso le operazioni per la bonifica.

(ANSA).