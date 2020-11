Covid: morto, a 54 anni, fondatore M5S di Tortona

(ANSA) - TORTONA (ALESSANDRIA), 21 NOV - E' morto, a 54 anni, Giuseppe Silipo, un dei fondatori del Movimento 5 stelle a Tortona (Alessandria). Era ricoverato in terapia intensiva colpito da Covid.

"Giuseppe, Frank come gli amici lo chiamavano, incarnava tutti i principi ispiratori del Movimento: - lo ricordano gli iscritti tortonesi - un uomo onesto, altruista, generoso, trasparente, dedito alla 'sua creatura' affinché non si perdesse o disperdesse I valori sui quali si fonda. Purtroppo, la sua fragilità fisica non ha retto contro il Covid e anche lui è stato portato via da questa terribile pandemia".

Il consigliere regionale del Piemonte Sean Sacco (M5S), aggiunge: "Maledetto Covid. È difficile trovare le parole, eri una persona meravigliosa con una forte passione civica che manifestavi attraverso l'attivismo nel Movimento 5 Stelle a cui hai dedicato sempre tantissimo. Ti invidiavo per la tua forza d'animo, nonostante tutte le difficoltà c'eri sempre, un grande esempio per tutti". (ANSA).