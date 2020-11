Carabinieri: celebrata a Moncalieri messa 'Virgo Fidelis'

(ANSA) - TORINO, 21 NOV - E' stata celebrata anche a Torino, nella Cappella Reale all'interno del 1° Reggimento Carabinieri di Moncalieri (TO), una messa in onore della "Virgo Fidelis", patrona dell'Arma dei Carabinieri. Al termine della funzione religiosa, il comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, Generale di Brigata Aldo Iacobelli, ha commemorato il 79esimo anniversario della battaglia di Culqualber, per la quale la Bandiera dell'Arma fu decorata della Medaglia d'Oro al Valor Militare. (ANSA).