Torino: Borgo Rossini stories, 53 racconti del quartiere

(ANSA) - TORINO, 20 NOV - Il 23 novembre esce in libreria Borgo Rossini stories, una raccolta di 53 racconti scritti da abitanti o ex abitanti del quartiere torinese. Il libro, curato dal giornalista Paolo Morelli e dal libraio Rocco Pinto, è edito da Graphot. L'opera, ideata nel corso del primo lockdown, vede la luce in forma di libro durante una nuova chiusura, a sottolineare la necessità di racconto collettivo in questo momento storico.

L'iniziativa è stata promossa dalla libreria Il Ponte sulla Dora, per alimentare il senso di comunità durante il periodo di isolamento. La pubblicazione raccoglie testimonianze di scrittori e personaggi importanti della città, commercianti, abitanti e appassionati del borgo, arricchite da immagini d'epoca. Dopo la positiva esperienza in Borgo Rossini, il progetto di racconto collettivo sarà riproposto su altri quartieri di Torino. Il prossimo a partire sarà l'8 dicembre Barriera di Milano, al centro di una nuova rassegna dal titolo Barriera stories.

"Questo lavoro ci è cresciuto fra le mani - spiegano i curatori, Paolo Morelli e Rocco Pinto - e abbiamo deciso di ripetere l'esperienza anche in altre zone, perché ci sono ancora tantissime storie da raccontare. L'esperienza di comunità che abbiamo vissuto in Borgo Rossini può espandersi, e Barriera di Milano sarà il prossimo borgo protagonista, con il suo enorme patrimonio di storie". (ANSA).