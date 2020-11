Finti tecnici caldaia erano truffatori, denunciati

(ANSA) - VERCELLI, 20 NOV - Avevano inserito il loro numero di telefono in un sito specializzato per le chiamate d'emergenza in caso di guasto caldaia. In questo modo riuscivano a entrare nelle case delle persone e a truffarle. Dopo aver frodato un cittadino di Borgo Vercelli, due uomini originari di Bollate, nel Milanese, si sono trovati davanti i carabinieri, che li hanno fermati e denunciati per truffa.

I due erano stati chiamati da un 40enne vercellese per un guasto alla caldaia di casa; le due parti avevano contrattato un pagamento di 300 euro senza ricevuta, e dopo un finto intervento durato pochi minuti, hanno incassato i soldi e sono usciti dall'abitazione. Ad attenderli sotto casa c'era una pattuglia di carabinieri del nucleo investigativo, che da tempo stanno svolgendo un servizio sul territorio per porre freno al fenomeno delle truffe. Uno dei due impostori, con precedenti per lo stesso reato, oltre alla denuncia ha ricevuto un foglio di via obbligatorio per tre anni dal comune di Borgo Vercelli. (ANSA).