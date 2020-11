Covid: terzo pit stop dell'Asl Vercelli operativo a Santhià

(ANSA) - VERCELLI, 20 NOV - L'Asl di Vercelli potenzia sul territorio le aree pit stop dove fare i tamponi per il contagio da coronavirus direttamente in automobile. Oggi è entrata in funzione la terza postazione, individuata nel parcheggio della Casa della salute di Santhià, che va ad aggiungersi a quelle di Vercelli e Borgosesia. Già 27 persone, prenotate dal Sisp dell'Asl Vercelli, hanno eseguito il tampone molecolare nella nuova area, che copre una vasta porzione di territorio, da San Germano, alle porte di Vercelli, fino al confine con il Torinese.

Stamattina la direzione aziendale ha effettuato un sopralluogo sul posto insieme al sindaco di Santhià, Angelo Cappuccio, anche per valutare da vicino ulteriori migliorie logistiche per il proseguimento delle attività di pit stop durante il periodo invernale. "Il potenziamento - sottolineano dall'Asl - è fortemente sostenuto dal presidente della commissione Sanità Alessandro Stecco, anche alla luce delle analisi e degli studi condotti nell'ambito del comitato tecnico scientifico regionale sul monitoraggio degli esposti e il tracciamento dei contatti. Nei prossimi giorni sarà incrementato il numero di posti disponibili per l'effettuazione del test".

