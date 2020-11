Cirio, Piemonte candidato a gestione 'fredda' vaccini

(ANSA) - TORINO, 20 NOV - Il Piemonte si candida alla gestione del futuro vaccino Covid a livello nazionale, dallo stoccaggio alla distribuzione. Ad annunciarlo il governatore Alberto Cirio insieme a Federico Riboldi, sindaco di Casale Monferrato (Alessandria), nota come la 'capitale del freddo' per le sue 30 aziende del settore, tra diretto e indotto. "Stiamo lavorando a un dossier - spiega Cirio - con cui candidiamo il Piemonte a un ruolo da protagonista per la prima tanche di vaccini. I tempi sono corti e vogliamo trasmettere la nostra candidatura entro fine mese". (ANSA).