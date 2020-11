Arte: Linee di Energia, come conservare il contemporaneo

(ANSA) - TORINO, 20 NOV - Conservare e restaurare l'arte contemporanea è un'eccellenza italiana frutto di una collaborazione tra pubblico e privato che sta dando importanti frutti, ponendo le basi per il futuro. E' quanto emerso oggi in un convegno in streaming su 'Produzione, conservazione e trasmissione dell'arte italiana del '900' nell'ambito di Artissima legato al progetto 'Linee di Energia', promosso da Intesa San Paolo in collaborazione con il Centro per la Conservazione e Restauro 'La Venaria Reale' e l'Associazione Igiic-Gruppo Italiano International Institute for Conservation.

"L'arte contemporanea e la sua conservazione sono un tema che ci sta sempre più a cuore - spiega Michele Coppola, executive Diretctor Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa San Paolo - e il progetto Linee di Energia, giunto al quarto anno e che sono certo proseguirà, è la riprova, con le sue intuizioni, di quanto sia fondamentale oggi far camminare insieme pubblico e privato".

All'incontro hanno partecipato anche Ilaria Bonacossa, direttrice di Artissima, Stefano Trucco, presidente del Centro La Venaria Reale e artisti come Cesare Pietroiusti che ha raccontato del deterioramento di alcune opere esposte in musei internazionali e delle ragioni o meno del loro restauro. (ANSA).