Videogiochi: gli E-Sports entrano nel Cus Torino

(ANSA) - TORINO, 19 NOV - Gli E-Sports, gli sport che si praticano con una consolle per videogiochi, entrano ufficialmente nel mondo dello sport universitario. Dopo le sollecitazioni arrivate da molti studenti, è dunque nata, dalla collaborazione fra Cus Torino, Federesports e Nerds, la University E-Sport Cup, primo passo verso un vero e proprio campionato interuniversitario e l'inserimento degli E-Sports come disciplina nella prossima Universiade. E così sabato e domenica si svolgerà il primo torneo Esport University Cup Fifa 21 e Pes2021, mentre le sezioni cussine, spiega il presidente del Cus torinese, Riccardo D'Elicio "passeranno da 26 a 27. Le adesioni - precisa - potranno arrivare da sportivi ma anche da persone che non si sono mai avvicinate alla pratica sportiva ed inizieranno in questo modo".

"Mi piacerebbe che questo progetto - aggiunge D'Elicio - diventasse un tramite, uno strumento di integrazione e per questo vorrei coinvolgere anche ragazzi con disabilità per far sì che anche l'attività adattata possa farne parte".

A ideare il progetto tre studenti del Politecnico che volevano "abbattere le distanze e avvicinarsi al mondo dello sport praticato, per far parlare nuovi mondi. In due settimane - raccontano - siamo riusciti a coinvolgere oltre 200 studenti e il potenziale è immenso". (ANSA).