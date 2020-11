Torino: giardini verticali su Casa ospitalità notturna

(ANSA) - TORINO, 19 NOV - Un centro di accoglienza per senza fissa dimora dall'anima green. E' la Casa di ospitalità notturna di corso Tazzoli, a Torino, che, nell'ambito del progetto europeo proGIreg, è stata rivestita con due grandi giardini verticali con l'obiettivo di portare un beneficio non solo all'ambiente esterno ma soprattutto a chi lo vive, sfruttando gli effetti psicologici e di cura della natura.

"Si tratta di un intervento che si inserisce nelle attività di implementazione del piano di Resilienza Climatica di Torino - spiega l'assessore comunale all'Ambiente Alberto Unia - in cui le soluzioni green avranno un ruolo sempre più centrale per l'adattamento del tessuto urbano e del costruito ai nuovi scenari climatici. Opere come questa massimizzano i servizi ecosistemici di regolazione della temperatura urbane, favorendo la biodiversità e proteggendo gli edifici dall'irraggiamento solare abbassandone costi e consumi energetici".

"L'innovazione non deve stravolgere il territorio, ma rigenerarlo restituendolo in maniera partecipativa ai cittadini - aggiunge l'assessore all'Innovazione Marco Pironti -. Il coraggio e la visione di una città risiede proprio nel ridisegnare i propri spazi partendo dalle necessità dei cittadini di oggi ma valorizzando le opportunità dei cittadini di domani". Prossimo intervento un giardino verticale indoor all'Istituto Comprensivo Cairoli. (ANSA).